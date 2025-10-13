Цей метал доступний всім: встигніть, він дорожчає щодня
- Спотова ціна на срібло зросла на 1,5% до 51,03 долара за унцію.
- Зростання цін на срібло пов'язане з пошуком інвесторами безпечних активів, очікуванням зниження ставок ФРС та напруженістю між США та Китаєм.
Срібло продовжує дорожчати. Ціна цього металу зростає аналогічно до золота. Водночас саме срібло залишається набагато більш доступним.
Чому зростає ціна на срібло?
Спотова ціна на срібло зросла на 1,5%. Вона сягнула 51,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Максимальна ціна срібла за сесію склала – 51,70 долара за унцію.
Чому дорожчають дорогоцінні метали:
- інвестори шукають більш безпечні активи;
- очікування зниження ставок ФРС у жовтні (вони можуть опуститись на 25 базисних пунктів);
- посилення напруженості між США та Китаєм.
У неділю Goldman Sachs заявив, що очікується зростання цін на срібло в середньостроковій перспективі через приплив приватних інвестицій, але попередив про підвищену короткострокову волатильність та ризики зниження порівняно із золотом,
– наголошує видання.
Важливо! Станом на зараз, відомо, що срібло подорожчало за 2025 рік на більш як 70%.
Що потрібно знати про ціни на дорогоцінні метали?
Золото сьогодні встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 079,70 долара за унцію. Імовірно, цей метал дорожчатиме і надалі. За рік він зріс в ціні на більш як 50%.
Також подорожчали і інші метали. Наприклад, платина сьогодні зросла в ціні на 3,4%. Тепер вона коштує – 1 641,21 долара за унцію. Паладій, своєю чергою, здорожчав на 2,6%. Тепер його ціна – 1 441,97 долара за унцію.
Зауважте! НБУ відкоригував закупівельні ціни під впливом світових трендів. Сьогодні срібло найвищої проби має ціну – 66,36 гривні за грам.