Ціна на срібло злетіла до пікового рівня за 13 років
- Срібло досягло ціни понад 35 доларів за унцію, що є найвищим рівнем з 2012 року, завдяки зростанню попиту, дефіциту пропозиції та інтересу інвесторів.
- Інші дорогоцінні метали, такі як платина та паладій, також демонструють суттєве зростання цін.
Срібло встановило новий рекорд на ринку. Ціни на дорогоцінний метал злетіли до максимуму з 2012 року.
Ціна на срібло злетіла до пікового рівня з 2012 року
Срібло під час торгів у четвер, 5 червня, зросло в ціні до понад 35 доларів за унцію. Вартість срібла досягнула пікового рівня з лютого 2012 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціна срібла зросла на 2,5% до 35,83 долара за унцію. Додамо, що золото демонструвало стабільну, але позитивну динаміку на ринку. Золото зросло в ціні на 0,6% до 3 395,29 долара за унцію на спотовому ринку.
До теми! Експерти з Saxo Bank вважають, що дорогоцінні метали варто включати до інвестиційного портфеля. Ці активи допоможуть захиститися від геополітичних ризиків, боргових криз та інфляції.
Також на ринку зафіксували суттєве зростання ціни й на інші дорогоцінні метали:
- Платина подорожчала на 3,6% до 1123,88 долара;
- Вартість паладію зросла на 1,8% до 1 018,38 долара.
Станом на 6 червня срібло оновило рекорд, зрісши в ціні до 36 доларів за унцію, за даними TradingEconomics. Це також найвищий рівень з лютого 2012 року. Дорогоцінний метал дорожчає завдяки таким факторам:
- Зростання попиту на метал з боку промислового сектору;
- Дефіцит пропозиції;
- Підвищений інтерес з боку інвесторів, які сприймають метал, як актив-гавань в умовах економічної невизначеності.
Додамо, що золото, платина та паладій продовжують зростати в ціні. Дорогоцінні метали подорожчали на 0,9%, 1,75% та 2,96% за сьогодні відповідно, за даними Markets Insider.