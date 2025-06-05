Цена на серебро взлетела до пикового уровня за 13 лет

Серебро установило новый рекорд на рынке. Цены на драгоценный металл взлетели до максимума с 2012 года.

Цена на серебро взлетела до пикового уровня с 2012 года

Серебро во время торгов в четверг, 5 июня, выросло в цене до более 35 долларов за унцию. Стоимость серебра достигла пикового уровня с февраля 2012 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена серебра выросла на 2,5% до 35,83 доллара за унцию. Добавим, что золото демонстрировало стабильную, но положительную динамику на рынке. Золото выросло в цене на 0,6% до 3 3 395,29 доллара за унцию на спотовом рынке.

К теме! Эксперты из Saxo Bank считают, что драгоценные металлы стоит включать в инвестиционный портфель. Эти активы помогут защититься от геополитических рисков, долговых кризисов и инфляции.

Также на рынке зафиксировали существенный рост цены и на другие драгоценные металлы:

Платина подорожала на 3,6% до 1123,88 доллара;

Стоимость палладия выросла на 1,8% до 1 018,38 доллара.

По состоянию на 6 июня серебро обновило рекорд, выросла в цене до 36 долларов за унцию, по данным TradingEconomics. Это также самый высокий уровень с февраля 2012 года. Драгоценный металл дорожает благодаря таким факторам:

Рост спроса на металл со стороны промышленного сектора;

Дефицит предложения;

Повышенный интерес со стороны инвесторов, которые воспринимают металл, как актив-гавань в условиях экономической неопределенности.

Добавим, что золото, платина и палладий продолжают расти в цене. Драгоценные металлы подорожали на 0,9%, 1,75% и 2,96% за сегодня соответственно, по данным Markets Insider.