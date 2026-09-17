Якою була реакція індійської сторони

МЗС південноазійської країни виступило з новою заявою вже за кілька годин після новин із Вашингтону, пише Reuters.

Річ у тім, що Палата представників США схвалила масштабний санкційний пакет, покликаний посилити економічний тиск на Росію через війну проти України. Документ, який вже направили на підпис Дональду Трампу, дозволить запроваджувати мита до 100% проти країн, досі залежних від російських енергоносіїв.

У Нью-Делі нібито протягом останніх місяців уже неодноразово порушували це питання в контактах з американською стороною та чітко попереджали про можливі наслідки. І все ж там продовжать дбати про власну енергетичну безпеку та купуватимуть ресурси в різних постачальників, орієнтуючись на ситуацію на ринку.

Індійська сторона також чітко заявила про свою рішучість вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельних та економічних інтересів,

– додали у відомстві щодо подолання наслідків законодавства США.

До слова, Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини. У Нью-Делі неодноразово відкидали заклики скоротити такий імпорт, пояснюючи це потребою забезпечувати велику економіку та населення надійними й доступними енергоресурсами.

Важливо! Індійські НПЗ уже забезпечили себе нафтою на жовтень, і серед законтрактованих обсягів є російська сировина.

Нагадаємо, раніше російський посол в Індії Денис Аліпов заявляв, що Кремль готовий постачати південноазійській країні стільки "чорного золота", скільки буде потрібно для задоволення її енергетичних потреб. Водночас він розкритикував можливі американські санкції та мита проти найбільших покупців російської сировини, назвавши їх "тактикою тиску".