Забудьте про розпродажі: ось скільки насправді коштують дешеві речі

Щоб шопінг був раціональним, потрібно користатися показником Cost per Wear. Він допоможе вам визначити реальну ціну речі. Тобто те, у скільки вона обходиться саме вам.

Що таке Cost per Wear?

Cost per Wear показує вартість речі у довгостроковій перспективі, повідомляє DE’FREIYA.

Формула розрахунку дуже проста. Аби визначити Cost per Wear (CpW) потрібно:

до вартості речі, яку ви купуєте, додати – вартість обслуговування;

і розділити отриману суму на кількість разів використання, повідомляє НБУ.

Розгляньмо на прикладі:

Трендова брендова мереживна сукня

Уявимо, що вартість цієї сукні – 5 000 гривень під час розпродажів. Ви одягнете її 5 разів.

Водночас догляд та прання такої сукні потребують зусиль. Для цього найкраще звернутися у хімчистку. Середня вартість прання в такому випадку – 1000 гривень.

Тепер підставимо значення у формулу. Вийде: (5 000 + 1000) / 5. Тобто, CpW в цьому випадку – 1 200 гривень.

Спідниця олівець у чорному кольорі

Нехай ціна такої спідниці на розпродажі – 500 гривень. Вона не потребує складного догляду і може пратися з іншими речами.

А от одягнути таку спідницю можна кратно частіше. Адже вона легко стане окрасою багатьох образів.

Уявимо, що ви одягаєте цю спідницю раз на тиждень протягом декількох сезонів. Наприклад, навесні та восени.

Важливо! Осінь та весна тривають по 13 тижнів.

В такому випадку вийде, що 500 / 26. Тобто CpW – 19,23 гривні.

У чому переваги методу CpW?