Нафтові ціни підскочили після атаки на один із найбільших НПЗ у світі

Скільки коштує нафта тепер

У середу, 28 жовтня, побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями з Близького Сходу спричинили зростання світових котирувань, повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 1,31 долара, тобто на 1,2% – до 115,19 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 1,75 долара, тобто на 1,8% – до 101,65 долара за барель.

За оцінками аналітиків ING з питань сировинних ринків, нинішні ціни на нафту вже враховують підвищену ймовірність нового загострення конфлікту в регіоні. Зокрема, вартість сировини залишається високою на тлі невизначеності щодо подальших дій американського президента Дональда Трампа стосовно Ірану.

Якщо ми проведемо вибори (проміжні вибори у США 3 листопада, – 24 Канал) без нових ударів по Ірану, цього може вистачити, аби премія за ризик почала зменшуватися– додали експерти.

Водночас ринкові джерела з посиланням на статистику Американського інституту нафти повідомили про скорочення запасів "чорного золота" в США. За підсумками тижня, що завершився 23 жовтня, резерви зменшилися на 2,03 мільйона барелів, хоча опитані ЗМІ аналітики очікували зростання на 15 тисяч барелів.

Прогнози

Окрім того, в центрі уваги трейдерів перебуває запланована на 1 листопада зустріч представників ОПЕК+. Обізнані джерела припускають, що чинні орієнтири з видобутку нафти на грудень залишать без змін. До слова, більшість із семи ключових держав альянсу – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман – досі видобувають менше, аніж передбачено встановленими для них показниками.

Нагадаємо, експорт сировини з російських портів Балтійського та Чорного морів може скоротитися наступного місяця, оскільки НПЗ країни-агресорки збільшують виробництво дизелю після угоди про його постачання з Вашингтоном.