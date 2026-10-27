Росія скоротила експорт нафти попри пожвавлення морських відвантажень

Як скоротився експорт нафти

За чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг закордонних постачань російського "чорного золота" знизився до 3,55 мільйона барелів на добу. Це на 30 тисяч барелів менше, ніж за попередній аналогічний період до 18 жовтня, а також найнижчий рівень за п'ять тижнів, підтверджують дані відстеження суден Bloomberg.

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Перекрити загальний спад Росії не допомогло навіть відновлення темпів відвантаження нафти. Минулого тижня термінал "Приморськ" поблизу Санкт-Петербурга відправив у море 12 танкерів проти лише чотирьох тижнем раніше, коли триденна пауза порушила роботу порту. До слова, схожі перебої росіяни зазвичай пояснювали технічним обслуговуванням інфраструктури.

Морські постачання сирої нафти з Росії / Інфографіка Bloomberg

До слова! Війна в Україні продовжує тиснути на глобальний ринок палива та продовольства, посилюючи напругу від подій у Перській затоці. Це підштовхує ціни до пікових значень від початку повномасштабного вторгнення, коли вартість Brent ненадовго перетнула позначку в 120 доларів за барель.

Що могло спровокувати таку динаміку

По-перше, перерва в українських атаках по заводах країни-агресорки нібито дозволила їй збільшити внутрішнє перероблення. Тож, ймовірно, саме туди переспрямували сировину, яка раніше призначалася для зовнішніх ринків.

Зауважимо, що ударів по таких підприємствах не фіксували на тлі спроб організувати тристоронні перемовини між Україною, США та Кремлем. Якщо затишшя триватиме, повернення пошкоджених об'єктів до ладу після ремонту ще більше обмежить обсяги експорту нафти найближчими тижнями.

По-друге, Москва ризикує втратити частину попиту з боку Індії: клієнти розглядають відмову від контрактів через надвисокі тарифи на доставку й появу вигідніших партій із Перської затоки. По-третє, постачання із Близького Сходу вже повертається до довоєнних показників, хоча збереження цих альтернативних потоків залежатиме від того, чи не поглибиться конфлікт з Іраном після виборів у США та Ізраїлі.

Прогнози

Нагадаємо, що попри ці виклики, Індія та Китай зберігають статус безумовних лідерів серед імпортерів російської нафти. Проте кінцеві пункти призначення окремих вантажів не завжди вдається визначити одразу через танкери, які вказують лише проміжні зупинки, як-от Суецький канал, Порт-Судан або Сінгапур.