Скільки коштує нафта тепер

Побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході знову посилили ризики для постачання "чорного золота", тож ціни на нафту в понеділок, 31 серпня, зросли на понад 2%, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 2,35 долара, тобто 2.67% – до 90,45 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2.31 долара, тобто 2.77% – до 85,71 долара за барель.

За словами аналітика UBS Джованні Стауново, тепер увага ринку прикута до того, чи вдасться сторонам уникнути нового загострення. "Поновлення воєнних дій на Близькому Сході та побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні нафти призвели до зростання цін", – підсумував він.

Однак додаткову напругу спричинила й нова заява Дональда Трампа про нібито атаку на острів Харг – ключовий центр нафтової інфраструктури Ірану. Президент США опублікував відео з вибухами, найімовірніше, згенероване штучним інтелектом. Інших доказів удару не було, а Тегеран заперечив цю інформацію.

До слова, переговори щодо припинення конфлікту не зрушили з місця, хоч посередники й намагаються домогтися відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.

Зауважте! Перевізники залишаються обережними, тож упродовж вихідних цим маршрутом проходило лише близько п'яти вантажних суден на день. Щоправда, інциденти все ж трапляються: 29 серпня снаряд влучив у ще один танкер, повідомила британська служба UKMTO.

Нагадаємо, Вашингтон планує щотижня посилювати тиск, запроваджуючи нові вторинні санкції проти Ірану. Цікаво, що раніше такі американські обмеження не спричинили зростання цін на нафту – навпаки, котирування продовжили знижуватися, оскільки трейдери не побачили суттєвої загрози для постачань.