Скільки коштує нафта тепер

У вівторок, 25 серпня, ціни продовжили знижуватися, і це після падіння на понад 2% напередодні. Деталі повідомили в Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подешевшали ще на 35 центів, тобто 0,38% – до 91,82 долара за барель (найнижчий рівень із 19 серпня);

(найнижчий рівень із 19 серпня); натомість ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 41 цент, тобто 0,48% – до 84,60 долара за барель (найнижчий рівень із 17 серпня).

Річ у тім, що трейдери сприймають нові американські заходи радше як обмежений чинник, а не подію, здатну суттєво вплинути на котирування. Водночас США зміщують акцент у бік економічного тиску, хоча й не виключають застосування військової сили.

Тім Вотерер Головний ринковий аналітик KCM Імовірно, ринки оцінюють економічний тиск як менш ризикований для фізичних постачань нафти сценарій, аніж військові дії. Саме тому першою реакцією стало зниження цін, а не їхнє різке зростання.

Окремо експерт зауважив, що Іран усе ще здатний впливати на судноплавство в регіоні, тож певну премію за ризик продовжують закладати у вартість енергоресурсів. Актуальність цієї загрози підтверджує новий інцидент – приблизно за 17 кілометрів на північний схід від оманського Аш-Шишаха невідомий снаряд влучив у нафтовий танкер, унаслідок чого судно втратило хід.

Невизначеності додає й те, що міністр фінансів США Скотт Бессент не назвав ані країни, які можуть потрапити під нові санкції, ані терміни запровадження обмежень. Однак посадовець пообіцяв партнерам Тегерану час, аби ті встигли припинити ділові зв'язки.

Нагадаємо, Іран досі наполягає, що має контролювати судноплавство через Ормузьку протоку, а також погрожує заходами проти танкерів, які нібито порушують встановлені ним правила проходу, зокрема конфіскацією вантажів.

Щоправда, США все ж вдалося створити судноплавний коридор через цей стратегічний маршрут на Близькому Сході, що допомогло пом'якшити перебої з постачаннями "чорного золота".