Про це генеральний директор Berkshire Hathaway розповів під час шоу CNBC.

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Нова пандемія

"Ми знаємо, що існує ядерна, хімічна, біологічна та кіберзагрози. У кожного з них є жахливі можливості. Здається, це не те, з чим суспільство повністю готове мати справу", – сказав Баффет.

Інвестор, який посів дев'яте місце в рейтингу мільярдерів Forbes зі статками понад 100 мільярдів доларів, заявив, що головний урок, який його навчив коронавірус, полягає в тому, що світ не готовий мати справу з надзвичайними ситуаціями.

Я дізнався, що люди знають не так багато, як думають,

– вважає Баффет.

Економічні наслідки COVID-19

Баффет також зауважив, що економічні наслідки пандемії непропорційно впливають на бізнес.

Багато сотень тисяч або мільйони малих підприємств страшенно постраждали,

– сказав він.

Водночас інші компанії процвітали. Наприклад, автомобільні компанії отримали рекордні прибутки. І справді Tesla відзвітувала, що у другому кварталі її продажі зросли на 122% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Пандемія була дуже непередбачуваною, але вона допомогла багатьом людям та компаніям", додав інвестор.

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