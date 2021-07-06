Через зіткнення ОАЕ та Саудівської Аравії ОПЕК+ двічі призупиняв переговори. На фоні цього ринки опинилися в підвішеному стані, адже ціна нафти злетіла вище 75 доларів за барель. Все тому, що ОПЕК+ обговорює виробничу політику не лише на кілька найближчих місяців, але й на весь 2022 рік, тож від розв'язання суперечки між двома країнами залежить те, що буде відбуватися з нафтовим ринком та галузю надалі.

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Чому виникла напруга між давніми союзниками

Саудівська Аравія наполягає на своєму плані, суть якого полягає у збільшені обсягів видобутку нафти протягом кількох наступних місяців. Крім того, Ріяд пропонує продовжити угоду ОПЕК до кінця 2022 року для забезпечення стабільності на ринку. Цю візію підтримують й інші члени альянсу.

Натомість Об'єднані Арабські Емірати знову виступають проти продовження угоди та підтримали лише короткотривале підвищення обсягів видобутку нафти. Крім того, ОАЕ почали вимагати кращих умов для себе на 2022 рік. ОАЕ виступають за безумовне збільшення виробництва, якого вимагає ринок. Проте, країна наголошує, що наразі не потрібно ухвалювати рішення про продовження угоди до кінця 2022 року.

Як може відреагувати ринок

Позиція Абу-Дабі ставить своїх союзників у досить складне становище: прийміть наше прохання або ризикуйте розвалити ОПЕК+. Нездатність досягти компромісу призведе до стиснення і без того напруженого ринку. Це може призвести до стрімкого зростання цін на нафту. Проте можливий й інший сценарій. На жаль, більш драматичний.

Криза в ОПЕК+ може перерости у крах альянсу. У випадку повторення торішньої кризи, ціни на нафту знову можуть впасти. Востаннє розбіжності між Саудівською Аравією та Росією спровокували жорстоку війну цін.

Через кілька місяців після того, як ця суперечка закінчилася перемир'ям, ОАЕ знову сколихнули сектор, повідомивши про ідею залишити альянс. Цього тижня ці слова не прозвучали знову, але на запитання, чи можуть ОАЕ вийти з ОПЕК, очільник Саудівської Аравії висловив сподівання, що Ріяд не піде на такий крок.

Керівник відділу сировинних товарів Goldman Sachs Group Inc Джефф Кері зазначив, що група швидше за все знайде компроміс. За його словами, наразі ринок нафти переживає один з кращих періодів за останні десятиліття, тому навряд чи члени ОПЕК зважаться розпочати нову війну цін. Принц Абдулазіз Бінь Салман аль Сауд зазначив, якщо сторонам не вдасться дійти згоди, то існує запасна угода, відповідно до якої обсяги видобутку нафти не збільшаться до кінця року. Потенційно це може призвести до інфляційного стрибка цін на нафту. Він також додав, що без ОАЕ збільшити видобуток нафти неможливо.

Ціна нафти зростає / Інфографіка Bloomberg

Країни ОПЕК+, торговці нафтою та консультанти були здивовані боротьбою та очевидною відсутністю зв'язку між главами Саудівської Аравії та ОАЕ. Ця суперечка уже виходить за межі ринку нафти. Існує версія, що відносини між двома спадкоємцями охололи протягом останніх місяців на фоні реалізації геополітичних планів Абу-Дабі.

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ОАЕ все активніше відстоюють власну зовнішню політику від Ізраїлю до Ємену, незалежно від свого старого союзника Саудівської Аравії. Крім того, звернення Саудівської Аравії до іноземних компаній з проханням перенести свої регіональні штаб-квартиру до Ріяду. ОАЕ сприйняли це як пряму загрозу для Дубаю. І в міру посилення протистояння з ОПЕК у ніч на п’ятницю Саудівська Аравія обмежила виїзд громадян до ОАЕ.