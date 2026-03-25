Як на ціну нафти вплинула пропозиція Ірану від США, щодо миру
- Ціна нафти впала на 4% через новину про 15-пунктну пропозицію США Ірану щодо миру.
- Ціни на нафту Brent, WTI та Urals 25 березня 2026 року становлять 100,98, 90,15 та 98,99 долара за барель відповідно.
Вартість нафти сьогодні впала на 4%. Такому зниженню сприяла новина про те, що США надіслали 15-пунктну пропозицію Ірану. Передача інформації відбувалася через Пакистан.
Що впливає на ціну нафти зараз?
Пропозиція США має сприяти закінченню війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Імовірні переговори можуть відбутися у Пакистані чи Туреччині.
Зауважимо, раніше США уже повідомляли про переговори з Іраном. Проте іранський уряд це твердження заперечив. Тегеран сказав, що американці ведуть переговори самі з собою.
Щодо нового плану США, Іран ще не дав відповідь. Наразі ринок перебуває в очікуванні цього.
Екстремальні коливання цін останніми тижнями підвищили історичну або фактичну 30-денну волатильність Brent від закриття до закриття до найвищого рівня з квітня 2022 року, а волатильність WTI – до найвищого рівня з червня 2020 року,
– вказує видання.
Окрім цього, на вартість нафти впливають такі фактори:
- майже повне закриття Ормузької протоки;
- удари українських сил по Балтійських портах.
Які ціни на нафту 25 березня 2026 року?
Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки, станом на 25 березня така:
- Нафта марки Brent має ціну – 100,98 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 90,15 долара за барель.
- Російська Urals – 98,99 долара за барель.
Яка ситуація з Ормузькою протокою?
Ормузька протока наразі майже повністю заблокована. А це надважливий шлях. Саме ним транспортується п'ята частина від світової нафти та зрідженого природного газу.
Іран заблокував Ормузьку протоку за допомогою мін та безпілотників. Тегеран встановив правила проходження цього шляху.
Міжнародне енергетичне агентство характеризувало цю ситуацію, як найбільші перебої у постачанні нафти в історії. Наслідком таких обставин стало відчутне збільшення нафтових цін. Аби зупинити їх зростання, США навіть послабили санкції проти російської та іранської нафти.