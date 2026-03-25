Як на ціну нафти вплинула пропозиція Ірану від США, щодо миру

Вартість нафти сьогодні впала на 4%. Такому зниженню сприяла новина про те, що США надіслали 15-пунктну пропозицію Ірану. Передача інформації відбувалася через Пакистан.

Що впливає на ціну нафти зараз?

Пропозиція США має сприяти закінченню війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Імовірні переговори можуть відбутися у Пакистані чи Туреччині.

Зауважимо, раніше США уже повідомляли про переговори з Іраном. Проте іранський уряд це твердження заперечив. Тегеран сказав, що американці ведуть переговори самі з собою.

Щодо нового плану США, Іран ще не дав відповідь. Наразі ринок перебуває в очікуванні цього.

Екстремальні коливання цін останніми тижнями підвищили історичну або фактичну 30-денну волатильність Brent від закриття до закриття до найвищого рівня з квітня 2022 року, а волатильність WTI – до найвищого рівня з червня 2020 року,

– вказує видання.

Окрім цього, на вартість нафти впливають такі фактори:

майже повне закриття Ормузької протоки;

удари українських сил по Балтійських портах.

Які ціни на нафту 25 березня 2026 року?

Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки, станом на 25 березня така:

Нафта марки Brent має ціну – 100,98 долара за барель.

має ціну – 100,98 долара за барель. Американська нафта WTI – 90,15 долара за барель.

– 90,15 долара за барель. Російська Urals – 98,99 долара за барель.

Яка ситуація з Ормузькою протокою?