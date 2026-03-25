Что влияет на цену нефти сейчас?
Предложение США должно способствовать окончанию войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Вероятные переговоры могут состояться в Пакистане или Турции.
Заметим, ранее США уже сообщали о переговорах с Ираном. Однако иранское правительство это утверждение опровергло. Тегеран сказал, что американцы ведут переговоры сами с собой.
По новому плану США, Иран еще не дал ответ. Сейчас рынок находится в ожидании этого.
Экстремальные колебания цен в последние недели повысили историческую или фактическую 30-дневную волатильность Brent от закрытия до закрытия до самого высокого уровня с апреля 2022, а волатильность WTI – до самого высокого уровня с июня 2020 года,
– указывает издание.
Кроме этого, на стоимость нефти влияют следующие факторы:
- почти полное закрытие Ормузского пролива;
- удары украинских сил по Балтийским портам.
Какие цены на нефть 25 марта 2026 года?
Как сообщает издание Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки, по состоянию на 25 марта такова:
- Нефть марки Brent имеет цену – 100,98 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 90,15 доллара за баррель.
- Российская Urals – 98,99 доллара за баррель.
Какова ситуация с Ормузским проливом?
Ормузский пролив сейчас почти полностью заблокирован. А это важнейший путь. Именно по нему транспортируется пятая часть от мировой нефти и сжиженного природного газа.
Иран заблокировал Ормузский пролив с помощью мин и беспилотников. Тегеран установил правила прохождения этого пути.
Международное энергетическое агентство характеризовало эту ситуацию, как крупнейшие перебои в поставках нефти в истории. Следствием таких обстоятельств стало ощутимое увеличение нефтяных цен. Чтобы остановить их рост, США даже ослабили санкции против российской и иранской нефти.