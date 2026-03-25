Что влияет на цену нефти сейчас?

Предложение США должно способствовать окончанию войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Вероятные переговоры могут состояться в Пакистане или Турции.

Заметим, ранее США уже сообщали о переговорах с Ираном. Однако иранское правительство это утверждение опровергло. Тегеран сказал, что американцы ведут переговоры сами с собой.

По новому плану США, Иран еще не дал ответ. Сейчас рынок находится в ожидании этого.

Экстремальные колебания цен в последние недели повысили историческую или фактическую 30-дневную волатильность Brent от закрытия до закрытия до самого высокого уровня с апреля 2022, а волатильность WTI – до самого высокого уровня с июня 2020 года,

– указывает издание.

Кроме этого, на стоимость нефти влияют следующие факторы:

почти полное закрытие Ормузского пролива;

удары украинских сил по Балтийским портам.

Какие цены на нефть 25 марта 2026 года?

Как сообщает издание Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки, по состоянию на 25 марта такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 100,98 доллара за баррель.

имеет цену – 100,98 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 90,15 доллара за баррель.

– 90,15 доллара за баррель. Российская Urals – 98,99 доллара за баррель.

Какова ситуация с Ормузским проливом?