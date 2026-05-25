Как договоренности между Ираном и США влияют на цену нефти сейчас?

Растет вероятность, что США и Иран могут заключить мирное соглашение, сообщает Reuters.

В то же время Тегеран и Вашингтон до сих пор не согласовали ряд вопросов. В частности, ситуацию с блокадой Ормузского пролива.

Как известно, основой для таких ожиданий на рынке является именно заявление Трампа. В субботу американский президент указал, что Ирану и США удалось достичь определенного взаимопонимания относительно мирного соглашения.

Несмотря на все предостережения и риски, что остаются по мирному соглашению и Ормузского пролива, сейчас есть свет в конце тоннеля, которое принесет некоторое снижение цен на нефть в ближайшей перспективе,

– отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

В то же время в воскресенье Трамп подкрепил сомнения, что соглашение таки будет заключено. Ведь он приказал своим представителям не спешить, договариваясь с Ираном.

Обратите внимание! Нужно понимать, что даже если соглашение заключат, рынок будет определенное время восстанавливаться. В частности, из-за необходимости отремонтировать значительное количество нефтяных объектов на Ближнем Востоке.

Мы уже были на этом этапе ранее, но переговоры сорвались. Поэтому рынок, вероятно, будет более осторожным относительно чрезмерной реакции,

– предостерег руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Какая цена нефти 25 мая 2026 года?

Как показывают данные издания Trading Economics, сейчас цены на нефть следующие:

Нефть марки Brent стоит 98,32 доллара за баррель.

стоит 98,32 доллара за баррель. WTI – 91,36 доллара за баррель.

– 91,36 доллара за баррель. Urals – 96,32 доллара за баррель.

Какая ситуация с Ормузским проливом сейчас?