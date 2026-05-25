Как договоренности между Ираном и США влияют на цену нефти сейчас?
Растет вероятность, что США и Иран могут заключить мирное соглашение, сообщает Reuters.
В то же время Тегеран и Вашингтон до сих пор не согласовали ряд вопросов. В частности, ситуацию с блокадой Ормузского пролива.
Как известно, основой для таких ожиданий на рынке является именно заявление Трампа. В субботу американский президент указал, что Ирану и США удалось достичь определенного взаимопонимания относительно мирного соглашения.
Несмотря на все предостережения и риски, что остаются по мирному соглашению и Ормузского пролива, сейчас есть свет в конце тоннеля, которое принесет некоторое снижение цен на нефть в ближайшей перспективе,
– отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.
В то же время в воскресенье Трамп подкрепил сомнения, что соглашение таки будет заключено. Ведь он приказал своим представителям не спешить, договариваясь с Ираном.
Обратите внимание! Нужно понимать, что даже если соглашение заключат, рынок будет определенное время восстанавливаться. В частности, из-за необходимости отремонтировать значительное количество нефтяных объектов на Ближнем Востоке.
Мы уже были на этом этапе ранее, но переговоры сорвались. Поэтому рынок, вероятно, будет более осторожным относительно чрезмерной реакции,
– предостерег руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.
Какая цена нефти 25 мая 2026 года?
Как показывают данные издания Trading Economics, сейчас цены на нефть следующие:
- Нефть марки Brent стоит 98,32 доллара за баррель.
- WTI – 91,36 доллара за баррель.
- Urals – 96,32 доллара за баррель.
Какая ситуация с Ормузским проливом сейчас?
Ормузский пролив остается заблокированным Ираном. Иранские силы перекрыли этот путь еще с начала конфликта на Ближнем Востоке, то есть – конца февраля 2026 года.
Ормузский пролив это важнейший логистический узел. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и СПГ. Соответственно, после потери этого пути рынок почувствовал значительный кризис. Ведь некоторые страны были зависимы от сырья из указанного региона. Речь, в частности, о Японии – она получала примерно 95% нефти из стран Ближнего Востока.
Сейчас силы США осуществляют частичную блокировку Ормуза. Они ограничивают именно иранские порты.