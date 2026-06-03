Ціни на нафту летять вгору через нові атаки США та Ірану

Напруга на Близькому Сході зростає. Ситуація загострюється на тлі того, що США та Іран здійснили нові удари. При чому, іранські сили атакували сусідні країни.

Чому зростає ціна нафти?

Стало відомо, що Іран обстріляв ракетами Кувейт і Бахрейн, повідомляє Reuters.

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Зауважимо, це сталося на тлі того, що дипломатичні переговори між Іраном та США демонстрували прогрес. Тобто імовірність укладання мирної угоди зростала.

Відомо, що іранські балістичні ракети не змогли вразити цілі у Кувейті та Бахрейні. Водночас американські військові здійснили серію ударів у відповідь. США атакували іранський острів Кешм.

Затримка переговорів між США та Іраном і попередження МЕА про критично низькі рівні запасів у світі додають рівні підвищення премії за ризик у базових цінах,

– наголосив старший аналітик з питань нафти в LSEG Емріл Джаміль.

МЕА ще 2 червня оголосило про те, що глобальні запаси нафти можуть критично впасти. Така ситуація, зокрема, буде наслідком значного попиту влітку.

Важливо! Запаси сирої нафти в США впали. Вони знизились за минулий тиждень на 6,8 мільйона барелів.

Скільки коштує барель нафти 3 червня 2026 року?

Вартість нафти залежить від марки. Як повідомляє видання Trading Economics, сьогодні розцінки такі:

вартість нафти марки Brent – 98,25 долара за барель.

– 98,25 долара за барель. WTI – 96,09 долара за барель.

– 96,09 долара за барель. Urals – 86,94 долара за барель.

Що відбувалось на Близькому Сході напередодні?