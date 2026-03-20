Війська США готуються до відправки на Близький Схід: як це впливає на вартість нафти

Вартість нафти продовжує зростати. Цьому сприяє ескалація конфлікту на Близькому Сході. Стало відомо, що США готуються відправити тисячі військових на туди найближчими тижнями.

Які фактори впливають на ціну нафти?

На цьому тижні війна на Близькому Сході загострилась, зокрема, через атаки, що здійснювалися на ключову енергетичну інфраструктуру в цьому регіоні, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Джерела видання вказують, що тисячі морських піхотинців та моряків уже готуються до відправки на Близький Схід. Вони мають залишити США на 3 тижні раніше запланованого терміну.

Наразі очікується, що ціна нафти продовжить зростати. Зокрема, за підсумками тижня, Brent може здорожчати на 7%.

У своїй сьогоднішній заяві Трамп вказав, що в Ірані немає лідерів, з якими не можна було б обговорити війну. До того ж американський президент повторно озвучив свої вимоги. Трамп продовжує наполягати, що в Ірану не має бути ядерної зброї.

Наразі американський уряд намагається боротися зі зростанням цін на нафту. Для цього, наприклад, розглядають скасування санкцій.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що скасування нафтових санкцій з іранських вантажів, що застрягли на мілині, дозволить забезпечити поставки до Азії протягом трьох-чотирьох днів, після аналогічних коментарів міністра фінансів США Скотта Бессента у четвер,

– наголошує видання.

Зауважимо, Бессент раніше вказав на можливість подальшого видобутку сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву США. Райт, своєю чергою, уточнив, що це може відбутися протягом наступних кількох місяців.

Як змінились ціни на нафту зараз?

За даними видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки, станом на 20 березня така:

Нафта марки Brent коштує – 112,48 долара за барель.

коштує – 112,48 долара за барель. Американська нафта WTI – 98,38 долара за барель.

– 98,38 долара за барель. Російська Urals – 110,73 долара за барель.

Які фактори ще впивають на ринок нафти зараз?