Какие факторы влияют на цену нефти?

На этой неделе война на Ближнем Востоке обострилась, в частности, из-за атак, что осуществлялись на ключевую энергетическую инфраструктуру в этом регионе, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Источники издания указывают, что тысячи морских пехотинцев и моряков уже готовятся к отправке на Ближний Восток. Они должны покинуть США на 3 недели раньше запланированного срока.

Сейчас ожидается, что цена нефти продолжит расти. В частности, по итогам недели, Brent может подорожать на 7%.

В своем сегодняшнем заявлении Трамп указал, что в Иране нет лидеров, с которыми нельзя было бы обсудить войну. К тому же американский президент повторно озвучил свои требования. Трамп продолжает настаивать, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Сейчас американское правительство пытается бороться с ростом цен на нефть. Для этого, например, рассматривают отмену санкций.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что отмена нефтяных санкций с иранских грузов, застрявших на мели, позволит обеспечить поставки в Азию в течение трех-четырех дней, после аналогичных комментариев министра финансов США Скотта Бессента в четверг,

– отмечает издание.

Заметим, Бессент ранее указал на возможность дальнейшей добычи сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва США. Райт, свою очередь, уточнил, что это может произойти в течение следующих нескольких месяцев.

Как изменились цены на нефть сейчас?

По данным издания Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки, по состоянию на 20 марта такова:

Нефть марки Brent стоит – 112,48 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 98,38 доллара за баррель.

Российская Urals – 110,73 доллара за баррель.

Какие факторы еще влияют на рынок нефти сейчас?