Яку вигоду отримала Росія від війни в Ірані?

Ціни на нафту почали стрімко зростати саме через майже повну блокаду Ормузької протоки. Зокрема, подорожчала еталонна російська марка Urals. Наразі вона коштує – 110,73 долара за барель, повідомляє Trading Economics.

Завдяки такому зростанню та послабленню санкцій з боку США, Росія отримала значний дохід. Як відомо, лише за першу половину березня Кремль заробив приблизно – 7,7 мільярда євро, повідомляє Euronews.

Статистика така:

з 1 по 15 березня Росія заробляла приблизно 513 мільйонів євро на день (йдеться про сукупний дохід за продаж нафти, газу та вугілля);

для розуміння, це на 8,7% більше за показники у лютому.

Зауважимо, що завдяки послабленню санкцій з боку США, Кремль отримав можливість реалізовувати свою нафту без знижок. А через загострення конфлікту на Близькому Сході, багато країн прагнуть закуповувати саме сировину з Росії.

Річ у тім, що постачання сировини з Близького Сходу надзвичайно ускладнене. Тобто, наразі "виграють" експортери, які можуть транспортувати нафту без того, аби заходити в Ормузьку протоку.

