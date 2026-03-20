Яку вигоду отримала Росія від війни в Ірані?
Ціни на нафту почали стрімко зростати саме через майже повну блокаду Ормузької протоки. Зокрема, подорожчала еталонна російська марка Urals. Наразі вона коштує – 110,73 долара за барель, повідомляє Trading Economics.
Завдяки такому зростанню та послабленню санкцій з боку США, Росія отримала значний дохід. Як відомо, лише за першу половину березня Кремль заробив приблизно – 7,7 мільярда євро, повідомляє Euronews.
Статистика така:
- з 1 по 15 березня Росія заробляла приблизно 513 мільйонів євро на день (йдеться про сукупний дохід за продаж нафти, газу та вугілля);
- для розуміння, це на 8,7% більше за показники у лютому.
Зауважимо, що завдяки послабленню санкцій з боку США, Кремль отримав можливість реалізовувати свою нафту без знижок. А через загострення конфлікту на Близькому Сході, багато країн прагнуть закуповувати саме сировину з Росії.
Річ у тім, що постачання сировини з Близького Сходу надзвичайно ускладнене. Тобто, наразі "виграють" експортери, які можуть транспортувати нафту без того, аби заходити в Ормузьку протоку.
Які саме санкції проти Росії скасували США?
США дозволили купувати російську нафту, відвантажену до 12 березня 2026 року. Себто, це правила поширюється виключно на ту сировину з Росії, яка застрягла в морі. Окрім цього, дозвіл діє лише з 12 березня по 11 квітня 2026 року
Таким чином США прагнули збільшити пропозицію. Відповідно, ціни на енергоносії мали припинити так стрімко зростати. Окрім цього, таке рішення зменшило імовірність дефіциту пального.
США оновили цю ліцензію. Тепер російську нафту не мають права купувати Куба, Північна Корея, Іран. Також заборонені операції з окупованою частиною України.