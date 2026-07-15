Що відбувається на Близькому Сході

Тож тепер господар Білого дому сподівається на альтернативне джерело надходжень – прямі інвестиції країн регіону в економіку США. Щоправда, ані обсяг таких "пожертв", ані перелік держав, які можуть до них долучитися, наразі не розкривають. Деталі повідомили в Bloomberg у середу, 15 липня.

Приблизно одночасно зі зміною позиції Трампа в командуванні американських збройних сил відзвітували про завершення 7-годинної серії ударів. Військові атакували десятки цілей поблизу Ормузької протоки та вздовж узбережжя Ірану, аби обмежити його здатність загрожувати комерційному судноплавству в регіоні.

Ба більше, США відновили морську блокаду противника. Однак це не завадило кільком суднам спробувати пройти стратегічним маршрутом. Цікаво, що серед них помітили навіть завантажений підсанкційною іранською нафтою супертанкер.

Скільки коштує нафта зараз

До слова, ескалація на Близькому Сході вплинула на ситуацію на енергетичному ринку, де ціни "чорного золота" зростають уже три дні поспіль. Зокрема, за даними Reuters, станом на 15 липня:

ф'ючерси на Brent подорожчали на 18 центів, додавши ще 0,2%, тож торгувалися по 84,91 долара за барель ;

; натомість вартість американської WTI зросла на 26 центів, тобто близько 0,3% – до 79,60 долара за барель.

Нагадаємо, напередодні нафта сягнула місячного максимуму ціни, оскільки нові військові дії довкола Ормузької протоки порушили й без того крихке перемир'я між США та Іраном. І хоча про повне закриття логістичного шляху наразі не йдеться, майбутнє стабільних постачань знову стало вкрай невизначеним.