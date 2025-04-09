Трамп спровокував стрімкі зміни на ринку нафти
- Ціни на нафту зросли після заяв Трампа про збільшення тарифів для Китаю до 125% та паузу на 90 днів для тарифів інших країн.
- Ціна нафти Brent зросла на 2,9%, а нафта WTI - на 3,22%, актуальні ціни: Brent - 65,21 долара, WTI - 62,17 долара за барель.
Ціни на нафту повернулися до зростання після важливого рішення президента США. Дональд Трамп зробив кілька важливих заяв про мита.
Світові ціни на нафту на сьогодні
Під час торгів у середу, 9 квітня, нафта стрімко зростає в ціні. Раніше еталонні бренди нафти обвалилися до мінімуму з лютого 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціни на нафту повернулися до зростання, оскільки Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо тарифів. По-перше, президент США заявив, що збільшить тарифи для Китаю до 125%. Нагадаємо, що це не вперше США запроваджують додаткові тарифи на імпорт з Китаю за останні дні. По-друге, Трамп повідомив, що поставить на паузу на 90 днів тарифи для інших країн світу.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ціна нафти Brent зросла на 1,82 долара або на 2,9%. Сорт нафти торгується на рівні 64,64 долара за один барель. Сировина West Texas Intermediate додала в ціні 1,92 долара або 3,22%. Вартість американської нафти зросла до 61,50 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,21 долара за барель (+ 3,80%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 62,17 долара за барель (+ 4,35%).