Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у середу, 9 квітня, нафта стрімко зростає в ціні. Раніше еталонні бренди нафти обвалилися до мінімуму з лютого 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту повернулися до зростання, оскільки Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо тарифів. По-перше, президент США заявив, що збільшить тарифи для Китаю до 125%. Нагадаємо, що це не вперше США запроваджують додаткові тарифи на імпорт з Китаю за останні дні. По-друге, Трамп повідомив, що поставить на паузу на 90 днів тарифи для інших країн світу.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 1,82 долара або на 2,9%. Сорт нафти торгується на рівні 64,64 долара за один барель. Сировина West Texas Intermediate додала в ціні 1,92 долара або 3,22%. Вартість американської нафти зросла до 61,50 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: