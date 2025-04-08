Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 8 квітня, еталонні бренди нафти знову різко впали в ціні. повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Ціни на нафту знову торгуються на рівні мінімуму за 4 роки.

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Нафта дешевшає, оскільки ринки стурбовані щодо ймовірної рецесії через торговий конфлікт між найбільшими економіка світу – США та Китаєм. Крім того, США планують запровадити додаткові тарифи для Китаю, оскільки Пекін відмовився скасовувати мита на американські товари. Дональд Трамп встановив дедлайн для Китаю до полудня вівторка за північноамериканським східним часом.

До теми! Глава центрального банку Росії заявила, що різкий обвал цін на нафту через митну політику Трампа ставовить ризики для російської економіки. Зокрема, вона заявила, що тарифні війни можуть спровокувати зниження попиту на російську нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна ф'ючерсів на нафту Brent впала на 1,39 долара або на 2,16%. Марка нафти торгується на рівні 62,82 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate просіла в ціні на 1,12 долара або на 1,85%. Вартість американської нафти впала до 59,58 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: