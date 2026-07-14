Нафта сягнула максимуму – скільки тепер коштує барель "чорного золота"

Ціни на нафту пішли вгору через загострення ситуації на Близькому Сході. Йдеться про відновлення морської блокади Ірану з боку США та посилення атак у районі Ормузької протоки, що поставило під загрозу стабільність постачання енергоносіїв.

Нафта знову подорожчала

У вівторок, 14 липня, вартість сировини зросла на майже 3% та сягнула найвищого рівня за останні чотири тижні, передає Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent подорожчали на 1,90 долара (2,3%) – до 85,20 долара за барель .

. Водночас американська WTI додала 1,91 долара (2,4%) і торгувалася на рівні 80,05 долара за барель.

До слова, це найбільші показники з моменту підписання між США та Іраном 17 червня меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни. Водночас кількість танкерів, які пройшли Ормузькою протокою, за останню добу скоротилася до найнижчого рівня за два місяці, свідчать дані відстеження суден.

Хоча до повного закриття (Ормузької протоки – 24 Канал) ще не дійшло, суперечливі прагнення обох сторін (США та Ірану – 24 Канал) зробили ситуацію з постачанням вкрай невизначеною,

– коментує поточну ситуацію аналітик KCM Trade.

Отже, подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від фактичного руху нафти через цей морський маршрут. Тривале скорочення кількості суден або перебої з експортом можуть спричинити нове подорожчання. Натомість збереження постачань навіть на тлі бойових дій поступово послабить тиск на ринок.

Нагадаємо, американські військові вже третю ніч поспіль завдавали ударів по території Ірану. Паралельно Дональд Трамп відновив морську блокаду країни та запропонував запровадити 20% збір за охорону суден, які проходять Ормузькою протокою.

Натомість у Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що нова ескалація суттєво погіршила перспективи нафтового ринку. За стабільної ситуації між Вашингтоном і Тегераном уже наступного року пропозиція енергоресурсу могла б перевищити попит. Однак затягування війни здатне кардинально змінити цей сценарій.