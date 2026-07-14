Нефть снова подорожала
Во вторник, 14 июля, стоимость сырья выросла почти на 3% и достигла самого высокого уровня за последние четыре недели, сообщает Reuters.
- Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent подорожали на 1,90 доллара (2,3%) – до 85,20 доллара за баррель.
- В то же время американская WTI прибавила 1,91 доллара (2,4%) и торговалась на уровне 80,05 доллара за баррель.
К слову, это максимальные показатели с момента подписания 17 июня между США и Ираном меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. В то же время количество танкеров, прошедших через Ормузский пролив за последние сутки, сократилось до самого низкого уровня за два месяца, свидетельствуют данные мониторинга судов.
Хотя до полного закрытия (Ормузского пролива – 24 Канал) еще не дошло, противоречивые стремления обеих сторон (США и Ирана – 24 Канал) сделали ситуацию с поставками крайне неопределенной,
– комментирует текущую ситуацию аналитик KCM Trade.
Таким образом, дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от фактических объемов транспортировки нефти по этому морскому маршруту. Длительное сокращение количества судов или перебои с экспортом могут вызвать новое подорожание. Зато сохранение поставок даже на фоне боевых действий постепенно ослабит давление на рынок.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Напомним, американские военные уже третью ночь подряд наносили удары по территории Ирана. Параллельно Дональд Трамп возобновил морскую блокаду страны и предложил ввести 20-процентный сбор за охрану судов, проходящих через Ормузский пролив.
В то же время в Международном энергетическом агентстве считают, что новая эскалация существенно ухудшила перспективы нефтяного рынка. При стабильной ситуации между Вашингтоном и Тегераном уже в следующем году предложение энергоресурса могло бы превысить спрос. Однако затягивание войны способно кардинально изменить этот сценарий.