Нефть снова подорожала

Во вторник, 14 июля, стоимость сырья выросла почти на 3% и достигла самого высокого уровня за последние четыре недели, сообщает Reuters.

Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent подорожали на 1,90 доллара (2,3%) – до 85,20 доллара за баррель .

. В то же время американская WTI прибавила 1,91 доллара (2,4%) и торговалась на уровне 80,05 доллара за баррель.

К слову, это максимальные показатели с момента подписания 17 июня между США и Ираном меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. В то же время количество танкеров, прошедших через Ормузский пролив за последние сутки, сократилось до самого низкого уровня за два месяца, свидетельствуют данные мониторинга судов.

Хотя до полного закрытия (Ормузского пролива – 24 Канал) еще не дошло, противоречивые стремления обеих сторон (США и Ирана – 24 Канал) сделали ситуацию с поставками крайне неопределенной,

– комментирует текущую ситуацию аналитик KCM Trade.

Таким образом, дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от фактических объемов транспортировки нефти по этому морскому маршруту. Длительное сокращение количества судов или перебои с экспортом могут вызвать новое подорожание. Зато сохранение поставок даже на фоне боевых действий постепенно ослабит давление на рынок.

Напомним, американские военные уже третью ночь подряд наносили удары по территории Ирана. Параллельно Дональд Трамп возобновил морскую блокаду страны и предложил ввести 20-процентный сбор за охрану судов, проходящих через Ормузский пролив.

В то же время в Международном энергетическом агентстве считают, что новая эскалация существенно ухудшила перспективы нефтяного рынка. При стабильной ситуации между Вашингтоном и Тегераном уже в следующем году предложение энергоресурса могло бы превысить спрос. Однако затягивание войны способно кардинально изменить этот сценарий.