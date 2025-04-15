Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 15 квітня, еталонні бренди нафти продовжують зростати в ціні. Ринок нафти реагує на нове рішення президента США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дональд Трамп ухвалив рішення про нові тарифні пільги. Зокрема, він змінив підхід до мит на техніку, а також дав сигнал про зниження тарифів на автомобілі. Також на ринок впливають новини про збільшення імпорту нафти в Китаї.

Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту суттєво впали. На ринок впливала митна політика Трампа, ескалація торгової війни та побоювання щодо перспектив світової економіки.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 12 центів або на 0,2%. Сорт нафти торгується на рівні 65 доларів за один барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 13 центів або на 0,2%. Вартість американської нафти зросла до 61,66 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: