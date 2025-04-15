Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 15 апреля, эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Рынок нефти реагирует на новое решение президента США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дональд Трамп принял решение о новых тарифных льготах. В частности, он изменил подход к пошлинам на технику, а также дал сигнал о снижении тарифов на автомобили. Также на рынок влияют новости об увеличении импорта нефти в Китае.

Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть существенно упали. На рынок влияла таможенная политика Трампа, эскалация торговой войны и опасения относительно перспектив мировой экономики.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 12 центов или на 0,2%. Сорт нефти торгуется на уровне 65 долларов за один баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 13 центов или на 0,2%. Стоимость американской нефти выросла до 61,66 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: