Індекс долара США у вівторок, 25 жовтня, продовжує втрачати позиції на ринку. Цьому сприяли дані про послаблення економіки США.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,76, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 1,10%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 110,83 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 2,84%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,43%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,52%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18%.

Як змінилися позиції інших валют

Фунт виріс на 1,64% на ринку після новин про те, новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак. Валюта злетіла до найсильнішого рівня з 15 вересня 2022 року. Проте валютні стратеги попереджають, що фунт й надалі буде під тиском, за даними Reuters. У 2022 році британська валюта втратила 16% стосовно долара США.

Водночас євро стабілізувався на ринку напередодні очікуваного нового підняття ставок Європейський центральним банком у четвер, згідно з CNBC. Загалом на сьогоднішніх торгах євро впав 0,1%, проте валюта торгувалася на рівні близькому до свого максимуму, який зафіксували на початку жовтня.

Більше про актуальну ситуацію на ринку:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 110,76 – 112,13, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Долар США впав до мінімуму за 3 тижні на фоні даних про послаблення американської економіки. Це призвело до пом'якшення очікувань щодо темпів подальшого підняття ставок, пише видання Reuters;

Річ у тому, що послаблення позицій долара на ринку зафіксували на тлі ознак, які свідчать про уповільнення найбільшої економіки світу через монетарну політику Федерального резерву;

У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".