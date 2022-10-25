Індекс долара США у вівторок, 25 жовтня, продовжує втрачати позиції на ринку. Цьому сприяли дані про послаблення економіки США.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,76, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 1,10%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 110,83 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник втратив 2,84%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,43%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,52%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18%.
Як змінилися позиції інших валют
Фунт виріс на 1,64% на ринку після новин про те, новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак. Валюта злетіла до найсильнішого рівня з 15 вересня 2022 року. Проте валютні стратеги попереджають, що фунт й надалі буде під тиском, за даними Reuters. У 2022 році британська валюта втратила 16% стосовно долара США.
Водночас євро стабілізувався на ринку напередодні очікуваного нового підняття ставок Європейський центральним банком у четвер, згідно з CNBC. Загалом на сьогоднішніх торгах євро впав 0,1%, проте валюта торгувалася на рівні близькому до свого максимуму, який зафіксували на початку жовтня.
Більше про актуальну ситуацію на ринку:
- На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 110,76 – 112,13, згідно з Yahoo!Finance;
- Долар США впав до мінімуму за 3 тижні на фоні даних про послаблення американської економіки. Це призвело до пом'якшення очікувань щодо темпів подальшого підняття ставок, пише видання Reuters;
- Річ у тому, що послаблення позицій долара на ринку зафіксували на тлі ознак, які свідчать про уповільнення найбільшої економіки світу через монетарну політику Федерального резерву;
- У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".