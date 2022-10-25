Індекс долара США у вівторок, 25 жовтня, продовжує втрачати позиції на ринку. Цьому сприяли дані про послаблення економіки США.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,76, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 1,10%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 110,83 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

  • За останній місяць цей показник втратив 2,84%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,43%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,52%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18%.

Як змінилися позиції інших валют

Фунт виріс на 1,64% на ринку після новин про те, новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак. Валюта злетіла до найсильнішого рівня з 15 вересня 2022 року. Проте валютні стратеги попереджають, що фунт й надалі буде під тиском, за даними Reuters. У 2022 році британська валюта втратила 16% стосовно долара США.

Водночас євро стабілізувався на ринку напередодні очікуваного нового підняття ставок Європейський центральним банком у четвер, згідно з CNBC. Загалом на сьогоднішніх торгах євро впав 0,1%, проте валюта торгувалася на рівні близькому до свого максимуму, який зафіксували на початку жовтня.

Більше про актуальну ситуацію на ринку:

  • На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 110,76 – 112,13, згідно з Yahoo!Finance;
  • Долар США впав до мінімуму за 3 тижні на фоні даних про послаблення американської економіки. Це призвело до пом'якшення очікувань щодо темпів подальшого підняття ставок, пише видання Reuters;
  • Річ у тому, що послаблення позицій долара на ринку зафіксували на тлі ознак, які свідчать про уповільнення найбільшої економіки світу через монетарну політику Федерального резерву;
  • У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".