Путинский режим уже грабит собственное население, повышая налоги, ограничения. Доктор экономических наук Игорь Липсиц заметил 24 Каналу, что особенно Россия отбирает деньги у богатых, которые являются сторонниками Владимира Путина, поэтому кремлевский диктатор разрушает собственную социальную базу.

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"Думаю, что 2 – 3 года – это максимальный запас. Если Украина сможет продержаться, то Россия за это время сможет закачаться. Амплитуда качания будет зависеть от цены на нефть, потому что ничего другого у России нет. Она сейчас держится только на инфляции и нефти", – предположил он.

Влияние Саудовской Аравии

Игорь Липсиц считает, что главную роль в том, чтобы обвалилась цена на российскую нефть, будут играть саудиты. Это крупные игроки. Они пока продлили ограничения на добычу, все еще пытаются стабилизировать цену на нефть. Однако в Саудовской Аравии уже делали намеки, что могут снизить цену до 50 долларов за баррель. У них для этого есть все возможности.

Если саудиты опустят цены, начнется падение цен на нефть, и они восстановят долю на мировом рынке. С барреля нефти они будут получать меньше прибыли, но с помощью огромных продаж баррелей в большем количестве будут получать большую массу прибыли, а это им и нужно.

Поэтому саудиты сейчас – это та точка, где находится смерть российского режима. Если саудиты начнут снижать цены, то российская финансовая ситуация в экономике будет плохой,

– объяснил доктор экономических наук.

В России уже сейчас плохо с доходами. Например, для того, чтобы "Газпром" не обанкротился, Кремлю пришлось отдать компании 600 миллиардов рублей, которые там должны были выплатить в качестве налога. То есть бюджет России получит меньше на 600 миллиардов рублей, чтобы только "Газпром" поставлял газ в российские города, иначе он обанкротится.

К слову, руководитель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Чаленко считает, что если Саудовская Аравия реализует свои идеи по увеличению добычи нефти на мировой рынок и сбитию цены на нефть, то это приведет к развалу экономики России. Тогда россияне не будут иметь средств для финансирования нынешней войны против Украины.