Скільки коштує нафта зараз
У понеділок, 14 вересня, котирування піднялися, пише Reuters.
- Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подорожчали на 2,93 долара, тобто 2,8% – до 107,54 долара за барель;
- тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,88 долара, тобто 2,9% – до 102,93 долара за барель.
Однією з причин нового стрибка цін стала тимчасова зупинка саудівського нафтопроводу East – West після дронової атаки. Цей маршрут дозволяє країні обходити Ормузьку протоку та перенаправляти експорт до Червоного моря, тому його блокування створює ризики для до 4% світового постачання нафти.
Ситуацію ускладнюють обмежені запаси в порту Янбу. За оцінками галузевих джерел, наразі їх вистачить лише на 5 – 7 днів експорту.
А напередодні в неділю, 13 вересня, в Ормузькій протоці снаряд влучив у судно, спричинивши пожежу на борту, через що екіпаж був змушений евакуюватися, повідомило британське Управління морських торговельних операцій (UKMTO).Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Зауважте! Мирних переговорів щодо завершення війни, яку розпочали пів року тому, досі не відбулося. Остання спроба домовитися завершилася провалом проміжної угоди в червні.
Нагадаємо, дефіцит на нафтовому ринку вже змусив країни вдатися до надзвичайних заходів. Міжнародне енергетичне агентство координувало масштабне вивільнення резервів, однак тепер попереджає, що найгірше ще може бути попереду.
У новому звіті там погіршили прогноз світового споживання "чорного золота", назвавши нинішню кризу однією з найсерйозніших за останні 60 років. Ще суттєвіше агентство скоротило оцінку пропозиції, визнавши, що перебої триватимуть щонайменше до кінця 2026 року.