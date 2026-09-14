Скільки коштує нафта зараз

У понеділок, 14 вересня, котирування піднялися, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подорожчали на 2,93 долара, тобто 2,8% – до 107,54 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,88 долара, тобто 2,9% – до 102,93 долара за барель.

Однією з причин нового стрибка цін стала тимчасова зупинка саудівського нафтопроводу East – West після дронової атаки. Цей маршрут дозволяє країні обходити Ормузьку протоку та перенаправляти експорт до Червоного моря, тому його блокування створює ризики для до 4% світового постачання нафти.

Ситуацію ускладнюють обмежені запаси в порту Янбу. За оцінками галузевих джерел, наразі їх вистачить лише на 5 – 7 днів експорту.

А напередодні в неділю, 13 вересня, в Ормузькій протоці снаряд влучив у судно, спричинивши пожежу на борту, через що екіпаж був змушений евакуюватися, повідомило британське Управління морських торговельних операцій (UKMTO).

Зауважте! Мирних переговорів щодо завершення війни, яку розпочали пів року тому, досі не відбулося. Остання спроба домовитися завершилася провалом проміжної угоди в червні.

Нагадаємо, дефіцит на нафтовому ринку вже змусив країни вдатися до надзвичайних заходів. Міжнародне енергетичне агентство координувало масштабне вивільнення резервів, однак тепер попереджає, що найгірше ще може бути попереду.

У новому звіті там погіршили прогноз світового споживання "чорного золота", назвавши нинішню кризу однією з найсерйозніших за останні 60 років. Ще суттєвіше агентство скоротило оцінку пропозиції, визнавши, що перебої триватимуть щонайменше до кінця 2026 року.