Як змінилася ціна нафти 6 грудня

Під час торгів у середу, 6 грудня, вартість нафти Brent коливається на рівні 77,15 долара за барель. Сировина втратила в ціні 5 центів або 0,06%.

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Паралельно нафта WTI подешевшала на 16 центів або 0,22%. Ціна американської сировини коливається на рівні 72,16 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 76,91 долара за барель (- 0,38%);

за барель (- 0,38%); Марка WTI торгується на рівні 72,01 долара за барель (- 0,43%).

Важливо! Обидві марки нафти завершили попередній торговий день з ціною на найнижчому рівні з 6 липня. Ба більше, останні 4 сесії на ринку вони фіксували від'ємну динаміку.

Що відбувається на ринку нафти

Торгову сесію у середу нафта почала із досить стабільною динамікою, оскільки інвестори зважували ефективність рішення ОПЕК+ про продовження добровільного скорочення обсягів видобування нафти на тлі прогнозу про ймовірне скорочення попиту на сировину у Китаї, пише Reuters.

Річ у тому, що знову на перший план виходять побоювання щодо економічних перспектив Піднебесної. Ця країна не просто друга економіка світу, але найбільший імпортер нафти у світі.

До теми! Минулого тижня країни ОПЕК+ погодили, що у першому кварталі 2024 року будуть скорочувати приблизно 2,2 мільйона барелів нафти на день. Пізніше Саудівська Аравія та Росія заявили, що ці скорочення видобування чорного золота після березня можуть розширити або поглибити.

Крім того, раніше аналітик з Sankey Research заявляв, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.