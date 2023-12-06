Як змінилася ціна нафти 6 грудня
Під час торгів у середу, 6 грудня, вартість нафти Brent коливається на рівні 77,15 долара за барель. Сировина втратила в ціні 5 центів або 0,06%.
Цікаво Золото на шляху до нового історичного максимуму: це шанс для кожного
Паралельно нафта WTI подешевшала на 16 центів або 0,22%. Ціна американської сировини коливається на рівні 72,16 долара за барель, інформує видання Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти коливаються на таких рівнях:
- Нафта Brent наразі коштує 76,91 долара за барель (- 0,38%);
- Марка WTI торгується на рівні 72,01 долара за барель (- 0,43%).
Що відбувається на ринку нафти
Торгову сесію у середу нафта почала із досить стабільною динамікою, оскільки інвестори зважували ефективність рішення ОПЕК+ про продовження добровільного скорочення обсягів видобування нафти на тлі прогнозу про ймовірне скорочення попиту на сировину у Китаї, пише Reuters.
Річ у тому, що знову на перший план виходять побоювання щодо економічних перспектив Піднебесної. Ця країна не просто друга економіка світу, але найбільший імпортер нафти у світі.
Крім того, раніше аналітик з Sankey Research заявляв, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.