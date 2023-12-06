Как изменилась цена нефти 6 декабря

В ходе торгов в среду, 6 декабря, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 77,15 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 5 центов или 0,06 %.

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Параллельно нефть WTI подешевела на 16 центов или на 0,22%. Цена американского сырья колеблется на уровне 72,16 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 76,91 доллара за баррель (-0,38%);

за баррель (-0,38%); Марка WTI торгуется на уровне 72,01 доллара за баррель (-0,43%).

Важно! Обе марки нефти завершили предыдущий торговый день с ценой на самом низком уровне с 6 июля. Более того, последние 4 сессии на рынке они фиксировали отрицательную динамику.

Что происходит на рынке нефти

Торговая сессия в среду нефть начала с достаточно стабильной динамикой, поскольку инвесторы взвешивали эффективность решения ОПЕК+ о продолжении добровольного сокращения объемов добычи нефти на фоне прогноза о вероятном сокращении спроса на сырье в Китае, пишет Reuters.

Дело в том, что снова на первый план выходят опасения по поводу экономических перспектив Поднебесной. Эта страна не просто вторая экономика мира, но самый крупный импортер нефти в мире.

К теме! На прошлой неделе страны ОПЕК+ согласовали, что в первом квартале 2024 года будут сокращаться примерно 2,2 миллиона баррелей нефти в день. Позже Саудовская Аравия и Россия заявили, что сокращение добычи черного золота после марта могут расширить или углубить.

Кроме того, ранее аналитик из Sankey Research заявлял, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.