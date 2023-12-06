Как изменилась цена нефти 6 декабря
В ходе торгов в среду, 6 декабря, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 77,15 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 5 центов или 0,06 %.
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Параллельно нефть WTI подешевела на 16 центов или на 0,22%. Цена американского сырья колеблется на уровне 72,16 доллара за баррель, информирует издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent сейчас стоит 76,91 доллара за баррель (-0,38%);
- Марка WTI торгуется на уровне 72,01 доллара за баррель (-0,43%).
Что происходит на рынке нефти
Торговая сессия в среду нефть начала с достаточно стабильной динамикой, поскольку инвесторы взвешивали эффективность решения ОПЕК+ о продолжении добровольного сокращения объемов добычи нефти на фоне прогноза о вероятном сокращении спроса на сырье в Китае, пишет Reuters.
Дело в том, что снова на первый план выходят опасения по поводу экономических перспектив Поднебесной. Эта страна не просто вторая экономика мира, но самый крупный импортер нефти в мире.
Кроме того, ранее аналитик из Sankey Research заявлял, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.