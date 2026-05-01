Каковы реальные последствия блокады Трампа?

По словам Трампа, эта блокада лишает Иран доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

Читайте также Стоимость нефти зависит от того, выспался ли Трамп: Фицо шокировал заявлением

Американский президент отмечает, что для Ирана нефтяные финансовые поступления являются чрезвычайно важными. Если Иран не будет получать эти средства, то может быстро вернуться за стол переговоров.

Важно! США даже рассматривают возможность осуществления новых ударов по иранской территории.

Иран отреагировал на такие угрозы Трампа. По мнению иранского руководства, эта блокада не изменит ситуацию

Удачи вам в блокаде страны с такими границами,

– заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Заметим, своими словами спикер иранского парламента подчеркнул размер Ирана и его возможности.

Как США хотят разблокировать Ормуз?

США предлагают своим союзникам сформировать совместные военно-морские силы, чтобы обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Новая Зеландия выразила готовность поддержать это предложение, но есть нюанс. Это возможно только при условии соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе, сообщает Bloomberg.

Новая Зеландия заявила, что также участвует в обсуждениях военного планирования под руководством Великобритании и Франции относительно потенциальной многонациональной миссии по восстановлению пролива,

– говорится в сообщении.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость нефти?