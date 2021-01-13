Ціна на нафту росте через значні скорочення запасів: яка ціна 13 січня
Протягом першого тижня січня суттєво впали запаси нафти у США, що вплинуло на ціну WTI та Brent. Що відбувається на ринку нафти, читайте на Фінанси 24.
Протягом 4-8 січня запаси сирої нафти скоротилися на 5,82 мільйона барелів. Про це повідомляє OilPrice.com з посиланням на Американський інститут нафти (API).
Зазначимо, що аналітики прогнозували падіння запасів за тиждень на 2,27 мільйона барелів.
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Що було раніше
В останній тиждень 2020 року аналітики прогнозували скорочення запасів на 1,27 мільйона барелів, тоді як насправді вони скоротилися на 1,66 мільйона.
Як відреагували ціни на нафту
Як Brent, так і WTI на фоні цієї новини піднялися в ціні у вівторок, 12 січня. Проте, ціни все ще живить новина про пропозицію Саудівської Аравії добровільно скоротити власний видобуток на ще 1 мільйон барелів на добу протягом лютого-березня 2021 року.
Загроза коронавірусу
Та попри те, що ціни на нафту досягли свого 11-місячного максимуму, стрімке поширення коронавірусу не дає їм рости далі. Адже неспроможність побороти пандемію означає, що на нафту зберігатиметься низький попит.
Ціни на нафту 13 січня
О 14:00 ціни нафти Brent була на рівні 56,71 долара за барель, а WTI – 53,45 долара, за даними Libertex. Ціна виросла на 0,32% та 0,56% за останню добу відповідно.
Нафта Brent за останній рік / Libertex
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