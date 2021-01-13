В течение первой недели января существенно упали запасы нефти в США, что повлияло на цену WTI и Brent. Что происходит на рынке нефти, читайте на Финансы 24.

В течение 4-8 января запасы сырой нефти сократились на 5,82 миллиона баррелей. Об этом сообщает OilPrice.com со ссылкой на Американский институт нефти (API).

Отметим, что аналитики прогнозировали падение запасов за неделю на 2,27 миллиона баррелей.

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Что было раньше

В последнюю неделю 2020 аналитики прогнозировали сокращение запасов на 1,27 миллиона баррелей, тогда как в действительности они сократились на 1,66 миллиона.

Как отреагировали цены на нефть

Как Brent, так и WTI на фоне этой новости поднялись в цене во вторник, 12 января. Однако, цены все еще питает новость о предложении Саудовской Аравии добровольно сократить собственную добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в течение февраля-марта 2021 года.

Угроза коронавируса

Но несмотря на то, что цены на нефть достигли своего 11-месячного максимума, стремительное распространение коронавируса не дает им расти дальше. Ведь несостоятельность побороть пандемию означает, что на нефть будет сохраняться низкий спрос.

Цены на нефть 13 января

В 14:00 цена нефти Brent была на уровне 56,71 доллара за баррель, а WTI – 53,45 доллара, по данным Libertex. Цена выросла на 0,32% и 0,56% за последние сутки соответственно.



Нефть Brent за последний год / Libertex

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