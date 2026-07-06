В ОПЕК+ ухвалили нове рішення – як це вплинуло на ціну нафти у світі

Напередодні країни ОПЕК+ домовилися про чергове збільшення видобутку нафти з серпня. Відповідне рішення ухвалили під час онлайн-зустрічі: квоти зростуть ще на 188 тисяч барелів на добу після аналогічних підвищень у червні та липні.

Яка ціна нафти 6 липня

Однак наразі світові ціни вже перебувають під тиском через поступове відновлення експорту через Ормузьку протоку. Детальніше про поточну ситуацію розповіли в Reuters.

Дивіться також Нафта може суттєво подешевшати – якою буде ціна бареля до кінця року

Тож у понеділок, 6 липня, котирування продовжили знижуватися:

Brent подешевшав на 1,41% – до 71,10 долара за барель після зростання на 0,45% за підсумками п'ятниці;

після зростання на 0,45% за підсумками п'ятниці; натомість WTI втратила 1,16%, опустившись до 67,89 долара за барель; водночас у п'ятницю торги за маркою не проводили через вихідний у США напередодні Дня незалежності.

Нагадаємо, минулого тижня контракти майже не змінилися після кількох тижнів переважного зниження, адже інвестори стежили за переговорами США та Ірану щодо Ормузької протоки та відновленням нафтового експорту з країн Перської затоки. Тепер же, після довгих американських вихідних, трейдери чекають – принесе новий тиждень деескалацію чи чергове напруження.

Що відбувається в ОПЕК

Сім ключових учасників ОПЕК+ (до складу якої входять країни ОПЕК та союзні виробники, зокрема Росія та Казахстан) продовжують курс на поступове збільшення видобутку "чорного золота".

З квітня до липня вони вже наростили квоти майже на 800 тисяч барелів на добу, однак фактично реалізації планів завадила війна між США та Іраном. Ескалація на Близькому Сході порушила судноплавство в Ормузькій протоці та обмежила експорт основних виробників, зокрема Саудівської Аравії, Кувейту й Іраку.

Зрештою, на тлі багаторічних суперечок із лідером картелю Об'єднані Арабські Емірати з 1 травня залишили картель. Тож аналітики сумніваються, що нинішні квоти мають велике значення: частина виробників усе ще відновлює видобуток після конфлікту, а встановлені цілі фактично можуть не виконуватися.

Окрім того, вихід з ОПЕК нібито розглядали навіть в Іраку. Країна хоче якнайшвидше повернутися до повноцінного експорту нафти, аби покращити своє економічне становище.