Какова цена на нефть 6 июля

Однако в настоящее время мировые цены уже находятся под давлением из-за постепенного возобновления экспорта через Ормузский пролив. Подробнее о текущей ситуации рассказали в Reuters.

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Поэтому в понедельник, 6 июля, котировки продолжили снижаться:

Brent подешевел на 1,41% – до 71,10 доллара за баррель после роста на 0,45% по итогам пятницы;

после роста на 0,45% по итогам пятницы; в то же время WTI потеряла 1,16%, опустившись до 67,89 доллара за баррель; при этом в пятницу торги по этой марки не проводились из-за выходного дня в США накануне Дня независимости.

Напомним, на прошлой неделе контракты практически не изменились после нескольких недель преимущественного снижения, поскольку инвесторы следили за переговорами США и Ирана по поводу Ормузского пролива и возобновлением нефтяного экспорта из стран Персидского залива. Теперь же, после долгих американских выходных, трейдеры ждут – принесет ли новая неделя деэскалацию или очередную напряженность.

Что происходит в ОПЕК

Семь ключевых участников ОПЕК+ (в состав которой входят страны ОПЕК и союзные производители, в частности Россия и Казахстан) продолжают курс на постепенное увеличение добычи "черного золота".

С апреля по июль они уже увеличили квоты почти на 800 тысяч баррелей в сутки, однако фактической реализации планов помешала война между США и Ираном. Эскалация на Ближнем Востоке нарушила судоходство в Ормузском проливе и ограничила экспорт основных производителей, в частности Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.

В итоге, на фоне многолетних споров с лидером картеля Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из картеля. Поэтому аналитики сомневаются, что нынешние квоты имеют большое значение: часть производителей все еще восстанавливает добычу после конфликта, а установленные цели фактически могут не выполняться.

Кроме того, выход из ОПЕК якобы рассматривали даже в Ираке. Страна хочет как можно скорее вернуться к полноценному экспорту нефти, чтобы улучшить свое экономическое положение.