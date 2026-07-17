Що відбувається на ринку нафти

Після нічної атаки, під час якої поблизу головного експортного термінала Ірану було пошкоджено танкер, США завдали нової серії ударів, зокрема по оборонних об'єктах противника. Водночас Катар, який раніше виступав посередником у мирних переговорах, повідомив, що його збройним силам довелося перехоплювати ракети, спрямовані по території країни, передає Bloomberg.

Станом на ранок п'ятниці, 17 липня, ситуація була такою:

ф'ючерси на еталонний сорт Brent подорожчали за тиждень приблизно на 12% – до 85 доларів за барель ;

; натомість ф'ючерси на американську нафту WTI піднялася до рівня орієнтовно у 80 доларів за барель.

Особливо гостро конфлікт вдарив по ринку пального. Дефіцит бензину та дизелю посилюється, тоді як ціни на нафту зростають через ризики для постачання через Ормузьку протоку. Це вже вивело прибутковість американських НПЗ на рекордний рівень.

У США та Європі дедалі гостріше відчувається нестача пального, що загрожує зростанням витрат для споживачів. Додатковий тиск створило й скорочення експорту російських нафтопродуктів після атак України на інфраструктуру країни-агресорки та запровадження Москвою заборони на експорт дизеля.

Чи відкрита зараз Ормузька протока

Попри те, що окремі танкери й надалі проходять через ключовий морський маршрут, судноплавство в регіоні нестабільне. Частина суден змінює курс і маневрує в Оманській затоці та Аравійському морі на тлі посилення військової блокади США.

За словами аналітиків, хоча базовим сценарієм і надалі залишається обмежена домовленість між сторонами, впевненості в її досягненні дедалі менше. Головне питання тепер полягає не стільки в тому, чи вдасться дипломатії владнати конфлікт після завершення 60-денного переговорного періоду 16 серпня, скільки в тому, чи зможуть глобальні логістичні ланцюги пристосуватися до постійної загрози для перевезень.

До слова, напередодні Дональд Трамп пропонував запровадити 20% мито для іноземних суден, що перевозять нафту через Ормузьку протоку. Щоправда, від цієї ідеї американський президент нібито відмовився вже наступного дня.