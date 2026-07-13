Как новые атаки повлияли на цену нефти

И уже в понедельник, 13 июля, рынок отреагировал на ситуацию. Цены на нефть подскочили более чем на 4%, сообщает Reuters.

В частности, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,10 доллара, или 4,08%, – до 79,11 доллара за баррель .

. В то же время американская WTI подорожала на 2,95 доллара, или 4,11%, – до 74,36 доллара за баррель.

Инвесторы в очередной раз обеспокоились возможными перебоями с поставками сырья через Ормузский пролив. Дело в том, что в воскресенье через него прошли лишь шесть судов – и это самый низкий показатель за последние пять недель, свидетельствуют данные мониторинга Kpler.

Кроме того, новая эскалация поставила под еще большее сомнение будущее временного соглашения между США и Ираном, заключенного в прошлом месяце. Оно предусматривало возобновление судоходства и завершение войны после еще 60 дней переговоров.

Надежды на относительно быстрое урегулирование недавних столкновений могут оказаться под угрозой после роста напряженности в течение выходных (11 – 12 июля, – 24 Канал),

– отметили аналитики ANZ.

Правда, относительно сдержанный рост цен на данный момент может свидетельствовать о том, что рынок пока не считает новое обострение полным срывом перемирия, а скорее воспринимает его как эскалацию в рамках и без того хрупкого режима тишины. Впрочем, насколько оправдано такое предположение, станет ясно только по дальнейшему развитию событий.

Напомним, в последнее время Дональд Трамп отличился рядом радикальных заявлений. Сначала он заявлял, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "больше не действует", а затем в очередной раз открыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства.

В то же время в МЭА предупреждают, что возобновление боевых действий существенно ухудшило перспективы нефтяного рынка. При стабильной ситуации между Вашингтоном и Тегераном уже в следующем году предложение могло бы превысить спрос, однако дальнейшее продолжение войны способно полностью разрушить этот прогноз.