Нафта дорожчає на тлі ядерної суперечки США та Ірану

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Скільки коштує "чорне золото"

Уранці четверга, 12 листопада, за даними Reuters, котирування були такими:

ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 0,45 долара, або 0,49%, – до 93,21 долара за барель ;

; натомість ф'ючерси на американський сорт WTI подешевшали на 0,27 долара, або 0,31%, – до 86,80 долара за барель.

За словами керівника відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Гансена, відновлення видобутку нафти на Близькому Сході після нещодавніх перебоїв сприяє зниженню цін, однак геополітичні ризики стримують подальше здешевлення сировини.

Наразі ми перебуваємо в ситуації "ні війни, ні миру", яка дозволяє відновлювати видобуток нафти, попри глухий кут у переговорах між США та Іраном– пояснив експерт.

Зокрема, представник іранського керівництва з питань безпеки Мохсен Резаї заявив, що Тегеран не дозволить вивезти з країни навіть найменшої частки збагачених ядерних матеріалів, а також попередив про наслідки в разі нових американських ударів. Натомість Вашингтон наполягає, що ядерне питання має стати частиною початкових переговорів щодо завершення восьмимісячної війни, хоч посадовці й не вбачають нагальної потреби в нових ударах.

Такі розбіжності ускладнюють досягнення ширшої угоди, яка могла б послабити напруженість навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світових перевезень "чорного золота". Ситуація досі небезпечна: танкери горять, нафтові розливи сягають узбережжя, а дрони й ракети вражають інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, дводенні мирні перемовини України та Росії в Абу-Дабі також завершилися без суттєвого прориву: сторони домовилися про масштабний обмін полоненими, однак ключові розбіжності, зокрема територіальні, залишилися невирішеними. Попри це, Володимир Зеленський заявив, що Київ цьогоріч іще сподівається на конкретні результати у врегулюванні повномасштабної війни.