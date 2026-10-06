Учасники ринку б'ють на сполох

На восьмому місяці війни США та Ірану фундаментальні умови на ринку нафти й газу стають жорсткішими, а сама енергетична система – крихкішою, аніж іще на початку конфлікту. Таку оцінку під час Energy Intelligence Forum у Лондоні напередодні озвучив генеральний директор Chevron Майк Вірт, передає Reuters.

Важливо! Фізична нафта з доставленням до Азії нині коштує ближче до 150 доларів за барель, тоді як ф'ючерси еталонної Brent досі торгуються поблизу 100 доларів за барель.

Утім, висока вартість "чорного золота" – не єдина проблема. Останніми місяцями дедалі відчутнішим стає дефіцит на ринку нафтопродуктів, через що бензин і дизель дорожчають значно швидше за сировину, з якої їх виробляють.

Ситуація вже змушує уряди шукати способи стримати витрати для споживачів і промисловості. Наприклад, минулого тижня країни G7 погодили вивільнення зі стратегічних резервів 100 мільйонів барелів нафти й пального на тлі останніх погроз Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає можливість заборонити експорт дизелю зі США, аби стримати внутрішні ціни. Щоправда, це може дати протилежний ефект. Вірт застерігає від обмеження постачань саме тоді, коли світ їх найбільше потребує.

Річ у тім, що країна залишається частиною глобального ринку, тож такий сценарій може не принести очікуваного полегшення американським споживачам, що для республіканців особливо важливо напередодні проміжних виборів у листопаді.