Ціна нафти буде вищою ніж очікувалось: Goldman Sachs оновив прогноз

Криза на Близькому Сході посилюється. Через це вартість нафти летить вгору. На тлі всіх подій, Goldman Sachs змінив прогноз, стосовно того, що буде з цінами на енергоносії.

Які тепер ціни на нафту очікуються?

Goldman Sachs вказав, що тепер середня ціна на сиру нафту Brent у 2026 році буде – 85 доларів за барель, замість 77 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Також було змінено прогноз, щодо West Texas Intermediate (WTI). Тепер середня ціна цієї нафти очікується на рівні 79 доларів за барель, замість – 72 доларів за барель.

Для розуміння, сьогодні ціна нафти така:

Нафта марки Brent – 114,08 долара за барель.

Американська нафта WTI – 99,95 долара за барель, повідомляє Trading Economics.

Важливо! Goldman передбачає, що середня ціна Brent у березні та квітні складатиме – 110 доларів за барель (зауважимо, що за попереднім прогнозом, очікувалось 98 доларів за барель).

Ціна на піку невизначеності може сягати 135 доларів за барель, якщо ринку потрібна премія за ризик, щоб створити запобіжне зниження попиту, яке компенсує зниження пропозиції протягом шести місяців за ризиковим сценарієм 10 тижнів дуже низьких потоків та постійних втрат виробництва,

– повідомляється у записці Goldman Sachs.

Зауважимо, що наразі немає ознак, які б демонстрували деескалацію конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, Іран заявив про готовність відповісти на погрозу Трампа. Нагадаємо, американський президент анонсував збій в електромережах Ірану, який може відбутися за певних умови.

