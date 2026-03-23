Какие теперь цены на нефть ожидаются?

Goldman Sachs указал, что теперь средняя цена на сырую нефть Brent в 2026 году будет – 85 долларов за баррель, вместо 77 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Также был изменен прогноз, по West Texas Intermediate (WTI). Теперь средняя цена этой нефти ожидается на уровне 79 долларов за баррель, вместо – 72 долларов за баррель.

Для понимания, сегодня цена нефти такова:

Нефть марки Brent – 114,08 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 99,95 доллара за баррель, сообщает Trading Economics.

Важно! Goldman предусматривает, что средняя цена Brent в марте и апреле составит – 110 долларов за баррель (заметим, что по предыдущему прогнозу, ожидалось 98 долларов за баррель).

Цена на пике неопределенности может достигать 135 долларов за баррель, если рынку нужна премия за риск, чтобы создать предохранительное снижение спроса, которое компенсирует снижение предложения в течение шести месяцев по рисковому сценарию 10 недель очень низких потоков и постоянных потерь производства,

– сообщается в записке Goldman Sachs.

Заметим, что пока нет признаков, которые бы демонстрировали деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В частности, Иран заявил о готовности ответить на угрозу Трампа. Напомним, американский президент анонсировал сбой в электросетях Ирана, который может произойти при определенных условия.

