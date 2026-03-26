США оцінюють ризики: що буде, якщо ціна нафти сягне 200 доларів за барель

Стало відомо, що адміністрація Трампа наразі вивчає, які економічні наслідки будуть у випадку, якщо ціна на нафти сягне 200 доларів за барель. Тобто, американський уряд розглядає екстремальні наслідки війни з Іраном.

Що відомо про дії адміністрації Трампа?

Розгляд такої ситуації вказує на те, що американські урядовці враховують можливість ескалації конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Потрібно розуміти, що зусилля американського уряду спрямовані на те, аби переконатися, що США готові до непередбачених ситуацій.

Хоча адміністрація завжди оцінює різні сценарії ціноутворення та економічний вплив, чиновники не розглядають можливість досягнення ціни на нафту по 200 доларів за барель, а міністр Бессент не "турбується" короткостроковими перебоями в постачанні, спричиненими операцією "Епічна лють",

– каже речник Білого дому Куш Десаї.

Десаї наголошує, що Бессент неодноразово вказував на незмінну впевненість у довгостроковій траєкторії розвитку американської економіки.

Зауважимо, імовірність різкого зростання ціни на нафту до 200 доларів міністр енергетики США Кріс Райт назвав малоймовірною. Водночас ця заява звучала ще 12 березня. А уряд США розраховував, що операція на Близькому Сході триватиме 4 – 6 тижнів, повідомляє Bloomberg.

Перспективи монетарної політики США також дедалі більше невизначені, оскільки Федеральна резервна система стежить за впливом вищих цін на нафту на інфляцію. Минулого тижня голова ФРС Джером Павелл заявив, що ще зарано оцінювати наслідки зростання цін на нафту для економіки США,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з нафтою наразі?