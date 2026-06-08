Ціни на нафту підскочили вгору після нової атаки Ізраїлю

Вартість нафти 8 червня зросла. Така ситуація стала наслідком того, що Ізраїль здійснив декілька атак. "Під ударом" опинились Іран та Ліван.

Як на ринок нафти вплинула атака Ізраїлю?

Ізраїль заявив, що він вдарив по нафтохімічному заводу на південному заході Ірану. Відомо і про інші атаки, повідомляє Reuters.

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Цікаво, що ці атаки відбулися попри заклики Трампа. Нагадаємо, американський президент просив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не здійснювати подальші удари.

Через атаки Ізраїлю, надії, що скоро конфлікт на Близькому Сході завершиться – згасають. Відповідно, ціни на нафту ростуть. Важливу роль відіграє і те, що Ормузька протока залишається закритою, а це надважливий шлях. Саме ним раніше транспортувалася п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Тепер же цей шлях заблоковано.

Ізраїль вторгся до Лівану в березні після того, як підтримувана Іраном "Хезболла" запустила ракети та дрони через кордон. Ліван та Ізраїль 3 червня заявили, що домовилися про припинення вогню після переговорів у Вашингтоні,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Попри всі ці події, на думку Трампа, укладання мирної угоди можливе.

Які ціни на нафту 8 червня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні залежно від марки:

вартість нафти марки Brent – 97,25 долара за барель.

– 97,25 долара за барель. WTI – 94,57 долара за барель.

– 94,57 долара за барель. Urals – 86,33 долара за барель.

Які ще фактори стали вирішальними для ринку нафти?