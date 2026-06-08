Как на рынок нефти повлияла атака Израиля?

Израиль заявил, что он ударил по нефтехимическому заводу на юго-западе Ирана. Известно и о других атаках, сообщает Reuters.

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Интересно, что эти атаки произошли несмотря на призывы Трампа. Напомним, американский президент просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не осуществлять дальнейшие удары.

Из-за атак Израиля, надежды, что скоро конфликт на Ближнем Востоке завершится – угасают. Соответственно, цены на нефть растут. Важную роль играет и то, что Ормузский пролив остается закрытым, а это важнейший путь. Именно им раньше транспортировалась пятая часть мировых нефти и СПГ. Теперь же этот путь заблокирован.

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Израиль вторгся в Ливан в марте после того, как поддерживаемая Ираном "Хезболла" запустила ракеты и дроны через границу. Ливан и Израиль 3 июня заявили, что договорились о прекращении огня после переговоров в Вашингтоне,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Несмотря на все эти события, по мнению Трампа, заключение мирного соглашения возможно.

Какие цены на нефть 8 июня 2026 года?

По данным издания Trading Economics, цена нефти сегодня в зависимости от марки:

стоимость нефти марки Brent – 97,25 доллара за баррель.

– 97,25 доллара за баррель. WTI – 94,57 доллара за баррель.

– 94,57 доллара за баррель. Urals – 86,33 доллара за баррель.

Какие еще факторы стали решающими для рынка нефти?