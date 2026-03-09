Це найбільший в історії стрибок: як змінились ціни на нафту за день

Вартість нафти сягнула понад 119 доларів за барель. Це рівень, якого не було з середини 2022 року. Річ у тім, що деякі великі виробники відчутно скорочують постачання.

Що вливає на ранок нафти зараз?

Відчутно на ринок нафти вплинуло й очікування значних перебоїв у доставленні вантажів, повідомляє Reuters.

Важливо! Основним фактором впливу є посилення конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном.

Піковою точкою зростання стало досягнення таких максимумів:

Brent – 119,50 долара за барель;

WTI досягла – 119,48 долара за барель

Зверніть увагу! Таке збільшення стало найбільшим в історії денним зростанням.

Згідно з даними LSEG, ціни в понеділок можна порівняти з історичними максимумами близько 147 доларів за барель для контрактів у 2008 році, починаючи з 1980-х років,

– вказує видання.

Наразі премія контрактів Brent з поставкою на початку місяця, якщо порівнювати з контрактами на поставку через 6 місяців зросла, сягнувши історичного максимуму. В понеділок цей показник склав майже 36 доларів.

Цікаво, що попереднє пікове значення складало 23 долари. Воно було зафіксоване у березні 2022 року, через початок російсько-української війни.

Ця премія вказує на структуру ринку, відому як відсталість, що показує, що трейдери бачать гострий поточний дефіцит пропозиції,

– йдеться у повідомленні.

Як змінилась ціна нафти 9 березня?

Вартість нафти сьогодні зросла. Згодом відбулося незначне зниження, повідомляє ресурс Trading Economics.

9 березня ціни, залежно від марки, такі:

Нафта марки Brent коштує – 101,53 долара за барель.

коштує – 101,53 долара за барель. Американська нафта WTI – 98,99 долара за барель.

– 98,99 долара за барель. Російська Urals – 90,97 долара за барель.

Що ще впливає на ринок нафти зараз?