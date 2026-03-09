​Міжнародне енергетичне агентство доєдналося до цих обговорень, повідомляє Financial Times.

Уже відомо, що:

Ця інформація з'явилась на тлі важливих змін. У понеділок ціни на нафту "злетіли" вгору. Вони сягнули найвищого рівня, з середини 2022 року, повідомляє Reuters.

Деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у доставці,

– повідомляє видання.

Наразі ситуація з нафтою напружена. Конфлікт на Близькому Сході триває. Судна не мають змоги вільно проходити через Ормузьку протоку, через що ціни на нафту продовжують летіти вгору.

Уражено багато важливих об'єктів енергетичної інфраструктури у цьому регіоні. Через що скоротився видобуток нафти та газу. До того ж їх немає змоги експортувати саме через фактичну блокаду Ормузької протоки. Для розуміння, видобуток нафти в Іраку з його основних південних нафтових родовищ впав на майже 70%