Это самый большой в истории скачок: как изменились цены на нефть за день

Стоимость нефти достигла более 119 долларов за баррель. Это уровень, которого не было с середины 2022 года. Дело в том, что некоторые крупные производители ощутимо сокращают поставки.

Что влияет на рынок нефти сейчас?

Ощутимо на рынок нефти повлияло и ожидание значительных перебоев в доставке грузов, сообщает Reuters.

Важно! Основным фактором влияния является усиление конфликта между США и Израилем с Ираном.

Пиковой точкой роста стало достижение таких максимумов:

Brent – 119,50 доллара за баррель;

WTI достигла – 119,48 доллара за баррель

Обратите внимание! Такое увеличение стало самым большим в истории дневным ростом.

Согласно данным LSEG, цены в понедельник сопоставимы с историческими максимумами около 147 долларов за баррель для контрактов в 2008 году, начиная с 1980-х годов,

– указывает издание.

Сейчас премия контрактов Brent с поставкой в начале месяца, если сравнивать с контрактами на поставку через 6 месяцев выросла, достигнув исторического максимума. В понедельник этот показатель составил почти 36 долларов.

Интересно, что предыдущее пиковое значение составляло 23 доллара. Оно было зафиксировано в марте 2022 года, из-за начала российско-украинской войны.

Эта премия указывает на структуру рынка, известную как отсталость, что показывает, что трейдеры видят острый текущий дефицит предложения,

– говорится в сообщении.

Как изменилась цена нефти 9 марта?

Стоимость нефти сегодня выросла. Впоследствии произошло незначительное снижение, сообщает ресурс Trading Economics.

9 марта цены, в зависимости от марки, такие:

Нефть марки Brent стоит – 101,53 доллара за баррель.

стоит – 101,53 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 98,99 доллара за баррель.

– 98,99 доллара за баррель. Российская Urals – 90,97 доллара за баррель.

Что еще влияет на рынок нефти сейчас?