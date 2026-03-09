Что влияет на рынок нефти сейчас?
Ощутимо на рынок нефти повлияло и ожидание значительных перебоев в доставке грузов, сообщает Reuters.
Важно! Основным фактором влияния является усиление конфликта между США и Израилем с Ираном.
Пиковой точкой роста стало достижение таких максимумов:
- Brent – 119,50 доллара за баррель;
- WTI достигла – 119,48 доллара за баррель
Обратите внимание! Такое увеличение стало самым большим в истории дневным ростом.
Согласно данным LSEG, цены в понедельник сопоставимы с историческими максимумами около 147 долларов за баррель для контрактов в 2008 году, начиная с 1980-х годов,
– указывает издание.
Сейчас премия контрактов Brent с поставкой в начале месяца, если сравнивать с контрактами на поставку через 6 месяцев выросла, достигнув исторического максимума. В понедельник этот показатель составил почти 36 долларов.
Интересно, что предыдущее пиковое значение составляло 23 доллара. Оно было зафиксировано в марте 2022 года, из-за начала российско-украинской войны.
Эта премия указывает на структуру рынка, известную как отсталость, что показывает, что трейдеры видят острый текущий дефицит предложения,
– говорится в сообщении.
Как изменилась цена нефти 9 марта?
Стоимость нефти сегодня выросла. Впоследствии произошло незначительное снижение, сообщает ресурс Trading Economics.
9 марта цены, в зависимости от марки, такие:
- Нефть марки Brent стоит – 101,53 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 98,99 доллара за баррель.
- Российская Urals – 90,97 доллара за баррель.
Что еще влияет на рынок нефти сейчас?
Росту цен способствует то, что Ормузский пролив сейчас почти полностью заблокирован. То есть, танкеры не имеют возможности двигаться этим путем.
Ощутимо на рынок нефти повлияло и назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. Он стал преемником своего отца Али Хаменеи, который был ликвидирован ранее. Решение о назначении именно этого лидера указывает на то, что официальный Тегеран планирует и в дальнейшем придерживаться политики, которая есть сейчас.