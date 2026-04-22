Ціни на нафту летять вгору через атаку на судна в Ормузі
Ціна нафти росте вгору. Частково це компенсація за попереднє різке зниження вартості сировини. Наразі ціни підскочили через атаку на судна в Ормузі.
Які події в Ормузі вплинули на зростання ціни нафти?
Стало відомо про обстріл щонайменше 3 контейнеровозів в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters.
Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану захопили два судна за те, що вони назвали порушеннями морського законодавства, та перевели їх до іранських берегів,
– вказує видання.
До того ж прогресу у мирних переговорах між Іраном та США немає. Наразі ситуація така:
- Трамп оголосив, що продовжить режим припинення вогню з Іраном на невизначений термін (ця заява прозвучала за декілька годин до закінчення перемир'я);
- водночас ні іранські, ні американські представники не з'явились на мирних переговорах в Пакистані.
Важливо! Фактично, заява Трампа була односторонньою. На той момент, не було відомо чи погоджуються з нею Іран та Ізраїль.
Які ціни на нафту 22 квітня 2026 року?
Як вказує видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні змінилась так:
- Нафта марки Brent коштує – 99,13 долара за барель.
- Американська нафта WTI має ціну – 90,03 долара за барель.
- Російська Urals – 98,84 долара за барель.
Які фактори впливають на ринок нафти зараз?
Сьогодні Україна оголосила про відновлення нафтопроводу "Дружба". Саме цим шляхом нафта потрапляла, зокрема, в Угорщину.
Росія хоче припинити експорт нафти цим нафтопроводом до низки країн з 1 травня. Йдеться про Казахстан та Німеччину.
До того ж сьогодні очікується публікація даних щодо запасів. Йдеться не тільки про нафту, а й – бензин та дистиляти. Як відомо, на минулому тижні нафтові запаси впали на 4,5 мільйона барелів. Аналогічна ситуація з бензином та дистилятами, їх кількість теж зменшується.