Ціни на нафту летять вгору через атаку на судна в Ормузі

Ціна нафти росте вгору. Частково це компенсація за попереднє різке зниження вартості сировини. Наразі ціни підскочили через атаку на судна в Ормузі.

Які події в Ормузі вплинули на зростання ціни нафти?

Стало відомо про обстріл щонайменше 3 контейнеровозів в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану захопили два судна за те, що вони назвали порушеннями морського законодавства, та перевели їх до іранських берегів,

– вказує видання.

До того ж прогресу у мирних переговорах між Іраном та США немає. Наразі ситуація така:

Трамп оголосив, що продовжить режим припинення вогню з Іраном на невизначений термін (ця заява прозвучала за декілька годин до закінчення перемир'я);

водночас ні іранські, ні американські представники не з'явились на мирних переговорах в Пакистані.

Важливо! Фактично, заява Трампа була односторонньою. На той момент, не було відомо чи погоджуються з нею Іран та Ізраїль.

Які ціни на нафту 22 квітня 2026 року?

Як вказує видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні змінилась так:

Нафта марки Brent коштує – 99,13 долара за барель.

Американська нафта WTI має ціну – 90,03 долара за барель.

Російська Urals – 98,84 долара за барель.

Які фактори впливають на ринок нафти зараз?